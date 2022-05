Isabella Arendt forlader Kristendemokraterne

Kristendemokraterne skal finde sig en ny formand.

Det står klart efter, at den nu tidligere formand, Isabella Arendt fra Pjedsted ved Fredericia, har meldt sig ud af partiet med øjeblikkelig virkning.

Det bekræfter hun i en mail til Ritzau.

- Arbejdsglæden var forsvundet. Jeg trives simpelthen ikke i mit arbejde længere, og jeg kunne mærke, at der var længere og længere imellem, at jeg gik glad på arbejde, siger hun.

- Der var et højt og vedvarende konfliktniveau, som har slidt over en længere periode. Og så har jeg tænkt over, hvad der så skal ske, og hvad jeg ellers skal gøre, og jeg er nået frem til den konklusion, at arbejdsglæde og trivsel er vigtigst, når man bruger mange timer på noget hver uge, siger Arendt.

Hun tilføjer, at det ikke er en person eller en sag internt hos Kristendemokraterne, som får hende til at forlade partiet og dansk politik.

- Det er summen af mange faktorer, der over tid bliver til mistrivsel og slitage. Så der er ikke nogen i KD, der skal følge sig skyldig i, at det er endt, som det er endt, siger Arendt.

Under valgkampen i 2019 blev Arendt fungerende formand for KD, da Stig Grenov valgte at trække sig grundet stress. Efterfølgende overtog Arendt posten permanent.

Om det er et endegyldigt farvel til politik, ved hun ikke.

- Lige nu ved jeg ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg har været gift med KD hele mit voksne liv og har stort set ikke brugt tid på noget andet, så lige nu skal jeg lande på benene og finde ud af, hvilke nye døre jeg skal gå ind ad fremadrettet, siger Arendt.

For nylig meddelte partiets eneste folketingsmedlem, Jens Rohde, at han ikke genopstiller ved næste folketingsvalg og takker af i dansk politik.

Arendts exit har ikke noget med Rohdes beslutning at gøre, understreger hun.

- Min beslutning har jeg taget af hensyn til min egen arbejdsglæde og af hensyn til, at jeg har rigtig meget at give af gode politiske idéer.

- Hvad KD nu gør, er op til den tilbageværende ledelse at finde ud af, siger Arendt.

Det står dog fast, at det står skidt til for Kristendemokraterne, som håber at komme ind i Folketinget ved næste valg, som senest finder sted 4. juni 2023.

Partiet har kun ét mandat i Folketinget nu, fordi Rohde i løbet af den igangværende valgperiode skiftede fra De Radikale til Kristendemokraterne.

Foruden Arendt og Rohde meddelte partiets vestjyske spidskandidat Kristian Andersen tidligere i år, at han ikke genopstiller ved næste valg.

Ved 2019-valget var Kristendemokraterne under 200 stemmer fra at opnå valg til Folketinget gennem et kredsmandat i Vestjylland. Blandt andet på baggrund af et kanonvalg for Kristian Andersen, der fik over 10.000 personlige stemmer.

I den seneste meningsmåling fra Voxmeter for Ritzau står Kristendemokraterne til 1,3 procent af stemmerne, hvis der var valg i morgen. Der er dermed et stykke op til spærregrænsen på 2,0 procent. Ved 2019-valget fik partiet 1,7 procent af stemmerne.