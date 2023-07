Sagen begyndte tilbage i 2013, hvor det italienske byggefirma Solesi til opgave at udvide det daværende statsejede Dong Energys olieterminal i Fredericia.



I december 2017 fik 130 udenlandske bygningsarbejdere i Arbejdsrettens ord for, at Solesi havde udsat dem for grov løndumping og snydt dem for 14 millioner kroner i feriepenge og pension.