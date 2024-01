Januar er krisesæson for parforholdet

Kom tidligere

Mange af de par Ditte Winkel får ind til samtaler er oftest kommet for sent, og hun kommer derfor med en opfordring.

- Det altså meget nemmere, hvis man som par kommer tidligere i et forløb, inden man er nået helt derud, hvor det er skuffelse eller bitterhed eller ulykkelighed eller ensomhed, der fylder, kom meget tidligere end det. Fordi så er det nemmere at finde den der kampgejst til at lave nogle adfærdsændringer eller ændringer i en relation, siger Ditte Winkel.

Det er ikke kun én slags par, der kommer ind.

Ditte Winkel oplever, at det er de unge par, der er bedre til at sætte ord på og have et sprog for deres forhold, men hun håber alle slags par vil komme ind.

- Jeg håber, at hvis de mærker, at der er noget imellem dem, at de så kommer løbende igennem året i stedet for, at de venter til, at krisen kradser. Så kom tidligere, afslutter hun.