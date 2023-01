Judith og hendes mand fik en skør ide om en kreacafe - nu er den blandt byens bedste

Succesen har været så god for caféen, at den er blevet indstillet til at være Fredericias bedste. Hele vinteren har der også været tæt på fuldt booket. Gæsterne booker som regel et bord i to timer, hvor man har fri adgang til al maling og værktøj.

To af gæsterne er veninderne Josephine Feddersen og Stephanie Nikoline Kilde fra Fredericia. De sætter pris på den koncentration, der er forbundet med keramikarbejdet, som får tankerne væk fra hverdagen.

- Man kan sidde og slappe af sammen, uden at man behøver at sige så meget. Det er hyggeligt bare at snakke om det her. Man får tankerne væk fra alt andet, man måske ville have snakket om, siger Josephine Feddersen, mens hun maler sin kop.

Du kan se resultaterne af Josephine Feddersen og Stephanie Nikoline Kildes kopper her.