Juletrafikken mindre presset i år, men vi undgår ikke køer på motorvejene

Juletrafikken ser i år ud til at blive mindre presset end normalt uden de store forsinkelser på vejene i dagene op til juleaften. Det skyldes, at rejsedagene fordeler sig over flere dage, lyder vurderingen i Vejdirektoratets prognose for juletrafikken.



Det ændrer dog ikke på, at der i visse perioder vil være rigtig mange biler på vejene. Der kan opstå tæt trafik og mindre kødannelser onsdag den 23. december, hvor trafikken især vil bevæge sig fra København over Fyn mod Jylland.