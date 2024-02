Selvom pengene og glamouren var suget ud af den sydjyske håndboldklub, forblev Frank Jensens støtte til klubben intakt.

- Jeg har siddet i Døllefjelde-Musse Hallen med en tromme sammen med fire andre. De andre hold troede, at vi ikke var rigtig kloge, men nu kan vi sige, at vi har været med hele vejen ned og hele vejen op, og det er en fantastisk rejse at have været med til, siger han dagen inden semifinaleopgøret.

Kampen begynder klokken 13:30. Hvis ikke du skal skråle med på Volbeats ørehænger 'For Evigt' som tilskuer i Jyske Bank Boxen, kan opgøret ses på TV2.