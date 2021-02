Kaos i Fredericia Kommune: Nu er økonomi- og personalechef også sendt hjem

Opdateres.

Fredericia Kommune hjemsender økonomi- og personalechef Tommy Abildgaard for tjeneste indtil videre, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Det er i forbindelse med den igangværende advokatundersøgelse og interne undersøgelser, at kommunen har fundet det hensigtsmæssigt at fritage økonomi- og personalechefen for tjeneste.