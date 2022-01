Kaptajn tilbageholdt i havn fordi han var fuld

Skibet var ellers klar til at forlade havnen, da episoden indtraf, hvor slæbebåde var forbundet til det sejlklare skib. Politiet blev tilkaldt, og kaptajnen fik ifølge Søfart.dk taget en spiritusprøve og efterfølgende en blodprøve.

- Det er korrekt. En person er blevet tilbageholdt for at være påvirket af spiritus. I situationen vurderer Søfartsstyrelsen, at der er andet personale, der kan sejle skibet, oplyser leder af patruljeenheden Finn Ellesgaard til magasinet. Af hensyn til efterforskningen kan han ikke kommentere sagen yderligere.



Det 190 meter lange skib sejlede ud fra Fredericia Havn ved 2-tiden natten til tirsdag og befinder sig nu i Kattegat.