Kirsten inviterer til eventyr på hesteryg

Imens sommerhuse, ferielejligheder og forlystelsesparker melder alt udsolgt, så tilbyder Kirsten Christensen en alternativ ferie herhjemme. Lej en hesteryg og tag med på en 140-kilometer lang tur gennem Jylland.

Kirsten Christensen kalder det for en cowboytur i det vilde Danmark, når hun inviterer til fælles ridning fra Børkop til Klosterhaven ved Holstebro.

Med fire heste red hun afsted lørdag, og de næste tre uger går konceptet med vildmarksturen ud på, at folk kan hoppe af og på hestene forskellige steder rundt på ruten.

Det er ikke nogen luksustur med adgang til bad eller toilet, og der kan godt komme til at gå lidt for meget pasta i det. Kirsten Christensen

Man kan vælge at være med under hele turen eller bare at ride med en dag eller to. Prisen er 850 kroner i døgnet, og så har man adgang til en af Kirsten Christensens islandske heste.

- Der er booket op på hele turen. Gæsterne er familier fra hele landet og i alle aldre, fortæller Kirsten Christensen.

Halv-vagabond på hesteryg

Ideen til vildmarksturen fik Kirsten Christensen for et par år siden, da hun skulle fragte nogle af sine heste for at få dem bedækket.

Dengang syntes hun, det var bøvlet at få hestene ind i en trailer, og derfor valgte hun at droppe traileren helt og i stedet ride hestene selv.

I år regner 80 procent af danskerne, ifølge en megafonmåling, at holde ferie hjemme i Danmark. Derfor var det en oplagt idé at tilbyde en hesteryg til eventyrlystne danskere.

- Jeg tror, at mennesker gerne vil opleve noget nyt en gang imellem. Her på turen er det lidt uvist, hvor vi sover, hvad vi skal spise og så videre. Det er halv-vagabond på hesteryg, siger hun.

Det er ikke en luksustur

På turen er det begrænset, hvor meget bagage folk kan have med, for der er kun rytterne selv og hestene til at bære det. Kirsten Christensen råder derfor til omkring fem kilo per mand inklusiv sovepose og underlag.

I går, lørdag, red det første hold fra Børkop, og planen er, at de skal tilbagelægge 15-20 kilometer hver dag og dermed nå Klosterhaven ved Holstebro om fem eller seks dage.

Hver aften skal de finde et nyt sted at slå lejr for natten, og det kan både være i shelters, lader, hytter eller under åben himmel.

- Det er ikke nogen luksustur med adgang til bad eller toilet, og der kan godt komme til at gå lidt for meget pasta i det, men det et eventyr på hesteryg, siger Kirsten Christensen.