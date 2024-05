Klub, fans og by gør klar til afgørende finalekamp

Guld sætter Fredericia på verdenskortet

Hvis fredericianerne tager guldet med hjem til byen, så sender sejren samtidig holdet afsted til kampe mod Europas største hold i Champions League. En situation, der også kræver planlægning i klubben.

- Så er vi et internationalt sportshold. Det betyder, at vi skal rejse rundt i Europa, og at vi også får besøg af europæiske hold. Desværre kan vi ikke spille Champions League her i Fredericia, det har vi ikke pladser nok til i arenaen, men byen vil få international omtale. Uanset hvad, så vil hele Danmark sige, at Fredericia er tilbage i håndboldtoppen, siger Dorthe Runge.