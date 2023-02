Køen er aftaget på Lillebæltsbro

Opdateres.

Den Ny Lillebæltsbro og vejnettet i østgående retning mod broen har mandag eftermiddag og tidlig aften været præget af det uheld, der skete ved 13-tiden, hvor to lastbiler stødte sammen cirka midt på broen.

Herefter brød den ene lastbil i brand, men nu er der ryddet op, og trafikken anses igen som værende normal.

Det oplyser Vejdirektoratet.

Ingen er kommet til skade

Uheldet gav kilometerlange kører på selve broen i begge retninger, men også på de omkringliggende veje, hvor bilister forsøgte at finde en anden vej enten til Fyn eller Jylland.

Det betød også kødannelse på Den Gamle Lillebæltsbro, ligesom det opstod "ekstraordinær kødannelse", som Vejdirektoratet kaldte det, mellem Kolding og Skærup i retning mod broen. Her kunne bilisterne forvente en forlænget rejsetid op til 1 time og 50 minutter, mens bilister der kørte mod broen via Vejle kunne "nøjes" med 45 minutter.

Ingen kom dog til skade under ulykken. De to chauffører, der var involveret i ulykken, har det efter omstændighederne godt, og derfor er de blevet kørt på hospitalet for en sikkerheds skyld.