Kommunaldirektør afskediges: Skjulte oplysninger om relation til tidligere borgmester

Forholdet var et af omdrejningspunkterne ved et pressemøde i byrådssalen på rådhuset i Fredericia, hvor nuværende borgmester Steen Wrist (S) med flere præsenterede advokatundersøgelsens væsentligste konklusioner.

Ikke orienteret om whistleblower-mail

Særligt i Hortens undersøgelse er en whistle-blower mail, som er blevet sendt til kommunaldirektøren i oktober 2019. Økonomiudvalget blev aldrig orienteret om rygterne eller om mailen, sagde borgmester Steen Wrist på pressemødet.



Først i december 2020 kom oplysningerne om den tætte relation mellem Bjerregaard og Zacho-Broe til økonomiudvalgets kendskab. Dette er kritisabelt, konkluderer advokatundersøgelsen blandt andet.

- Jeg vil gerne understrege, at jeg ved ikke, om der har været en nær relation. Hverken Horten eller andre hævder, at der har været en nær relation. Det ved vi simpelthen ikke. Men i byrådet kender vi til rygterne, som har svirret længe. Jeg fortryder i dag, at jeg ikke har reageret tydeligere og tidligere på rygterne, sagde Steen Wrist på pressemødet.