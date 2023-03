Kommunaldirektør fyret - får 3,5 millioner med sig

Morten Maaløe bliver afskediget efter blot en måneds ansættelse.

- Fredericia havde været gennem en ret lang og turbulent periode frem til 2021, men jeg troede, tingene var stabiliseret. Så jeg er ret overrasket. Det er bestemt ikke hensigtsmæssigt at skifte topchef så tit. For det går ud over driften og kommunens udvikling, og det kan i værste fald betyde, at man som chef ikke tør at stikke næsen for meget frem, siger kommunalforsker Roger Buch til TV SYD.



Fjerde kommunaldirektør på ni år

Der har været gang i kommunaldirektør-svingdøren i Fredericia Kommune. I løbet af de sidste ni år har fire personer siddet på posten.

Det skaber ikke kun uro, men det er også dyrt for skatteborgerne. Camilla Nowak Kirkedal modtager ifølge TV SYDs oplysninger 3,5 millioner kroner i fratrædelsesgodtgørelse.

I alt løber det op i cirka 13,5 millioner kroner, som skatteborgerne har punget ud til gyldne håndtryk til kommunaldirektørerne de sidste ni år.

- Det er bestemt ikke hensigtsmæssigt med så meget turbulens. Det er ikke blot nogle store udgifter, hvor man også må spørge, om det er rimeligt at aftale så store godtgørelser. Samtidig skaber det uro, når hele tiden skiftes ud, og det går både ud over den daglige drift og forsøg på at skabe udvikling, siger Roger Buch, kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.



Konstitueret, siden fastansat

For præcis to år siden blev Camilla Nowak konstitueret kommunaldirektør, efter hendes forgænger Annemarie Zacho-Broe blev bortvist.

Senere blev Camilla Nowak Kirkedal så fastansat i stillingen.