Kommunalforsker: Tavshed hos embedsmænd er et stort problem

Øget kamp om topjob

Forskeren har et bud på, hvorfor ”tavshedskulturen” breder sig.

”Det lader til, at det er værre efter kommunalreformen. Før var der 275 kommunaldirektører, nu er der kun 98. Der er større konkurrence om topjobs, så folk bliver mere forsigtige, og de er bange for at skade deres karrieremuligheder. Når der er så få kommuner, så er det kommunale jobmarked også til at overskue. Kommunaldirektørerne kender hinanden, og det gør de andre direktører også. Så rygterne spredes hurtigt, hvis nogen er raget uklar med en borgmester”, siger Roger Buch.

Ind med modermælken

Det er ikke kun hensynet til karriere, der får embedsmændene til at tage mundkurv på. Tavshedsløftet er nærmest helligt for embedsmændene, så selv som pensionister er de tavse. Det ligger dybt i dem, forklarer en af eks-cheferne til TV SYD:

”Det ligger i en embedsmand DNA, at man aldrig bryder tavsheden. Hvis tingene kører skævt, og man ikke kan ændre det, så finder man hurtigt andre græsgange. Det er selvfølgelig ærgerligt, for jeg har også en retfærdighedsfølelse. Men mange problemer kommer jo kun frem, fordi pressen begynder at rode i noget”.