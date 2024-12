Kommune har sendt direktører og chefer ud af døren med "vildt beløb"

Han blev et kort – og dyrt – bekendtskab for Fredericia Kommune, der ansatte ham som direktør i februar 2023.

Som medlem af byrådet er Susanne Eilersen med til at indstille til fyring på direktør-niveau. Hun forklarer, at det høje antal fyringer på embedsmandsposter trækker tråde tilbage til sagen om tidligere borgmester Jacob Bjerregaard :

- Det er et helt vildt beløb. Jeg er selv skatteborger i Fredericia Kommune, og jeg synes, det er uhørt, at chefer og direktører kan få så mange af skatteborgernes penge med, når de bliver fyret. Det er et stort problem med de her lukrative fratrædelsesgodtgørelser.

- Det er uhyggeligt, som det sejler. Jeg betaler med glæde mange penge i skat, men jeg bliver rigtig irriteret over, at kommunen bruger så mange penge på det her, når jeg ved, hvor meget der bliver sparet på alle mulige områder, siger Martin Nygaard Christensen, der driver virksomhed i Fredericia, hvor han også har boet hele sit liv.

Kommunernes Landsforening har forsøgt at få ændret vilkår for topembedsmændene, så godtgørelser i forbindelse med fyring i højere grad afhang af ansættelsernes længde, som det er tilfældet i regioner og stat.

Kommunaldirektøren fik over 2,6 millioner kroner med sig efter to år som kommunaldirektør.

Et enigt byråd tog nemlig i marts beslutningen om at fyre både ham og en nu tidligere kommunaldirektør med en officiel forklaring om, at økonomien på det specialiserede børneområde var presset.

- 14 millioner betyder meget

Dermed er det altså op til de enkelte kommuner at sørge for, at det er de rigtige folk, der bliver ansat på posten, hvis regningen for fyringer ikke skal vokse kommunen over ende. Når der i Fredericia er brugt over 14 millioner, er det problematisk, mener Susanne Eilersen.

- 14 millioner betyder meget. Vi har svært ved at få enderne til at nå hinanden især på børne- og familieområde og senior- og socialområdet ligesom andre kommuner, så vi kunne da godt have brugt de penge på noget andet.

Heldigvis har Fredericia, der de senere år har måtte skære på udgifter til blandt andet ældre, for ganske nylig fået et ekstra finansieringstilskud af staten på netop 14 millioner kroner, som skal øge kommunens likviditet.

Kommunens øverst ansvarlige, borgmester Christian Bro (S), tiltrådte som borgmester i april, men har siddet i byrådet og Økonomiudvalget i den undersøgte periode.

Ligesom Susanne Eilersen påpeger han, at det høje beløb skyldes et par særligt dyre fyringer. Og så er beløbet også et udtryk for de aftaler, forhandlingsparterne har lavet på området, lyder det fra borgmesteren.

- Vi lever op til de aftaler, der er indgået. Men jeg er da enig i, at der er et højt beløb, siger Christian Bro, der understreger, at udgifterne ikke er ensbetydende med, at borgere får mindre service.

Synes du, vilkårene er for gunstige?