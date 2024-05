Kommune præsenterer ny direktør

Det skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse.

- Det glæder mig, at det er lykkedes os at få en gammel kending tilbage til Fredericia Kommune. At hun allerede kender til Fredericia Kommune er en styrke, både i forhold til hendes opstart, men også i forhold til det, der gør Fredericia særlig som vores unikke historie, natur og placering ved Lillebælt, siger borgmester Christian Bro (S).

Karen Heebøl har senest været administrerende direktør for Sundhedsforvaltningen i Odense Kommune. I sit nye job skal hun ifølge pressemeddelelsen gøre Fredericia Kommune til børnefamiliernes førstevalg og styrke det tværfaglige arbejde på børne-, skole- og familieområdet.

Opgaver som den kommende direktør ser frem til.

- Jeg glæder mig især til at arbejde med børne- og ungeområdet med den store betydning, det har for mange. Her skal vi sammen omsætte den nye børne- og ungepolitik til handlinger og medvirke til, at Fredericia er børnefamiliernes førstevalg, siger hun.

Karen Heebøl begynder sit nye job den 1. august.