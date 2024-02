Kommune reagerer på mange voldstilfælde på plejehjem

En rundspørge lavet af TV 2 viser, at der i flere kommuner foregår vold blandt beboere på plejehjem. Rundspørgen er sendt til alle landets kommuner, hvoraf 65 har svaret.

Fredericia Kommune er en ud af fem kommuner, der i rundspørgen svarer, at der ugentligt finder voldelige episoder sted mellem beboerne på plejehjem.

- Altså hvis jeg spørger vores ældrechef, om vi har større problemer i Fredericia end andre kommuner, så vil hun sige nej, det er ikke tilfældet. Men det er et spørgsmål om, hvordan vi registrerer vold, siger Søren Larsen, der er formand i Senior & Socialudvalget i Fredericia Kommune.

Formanden er ikke bekendt med, at kommunen skulle have alarmerede høje voldstal, og han har derfor ikke tænkt sig at sætte nye tiltag i søen.



- Jeg ved ikke, hvor stort problemet reelt er. Men det, vi gør i Fredericia, er at efteruddanne vores personale på plejehjemmene, så de bliver Eden Alternative-certificeret, siger Søren Larsen.

Efteruddannelsen Eden Alternative handler om, at møde beboerne med en anden tilgang, hvor man gør op med kedsomhed og hjælpeløshed og fokuserer på at skabe et varmt hjem for beboerne. Kommunen begyndte at efteruddanne plejepersonalet i 2023.

- Jeg håber meget, at det kan blive et værktøj, som vil hindre nogle af de problematikker, som rundspørgen påpeger, siger Søren Larsen.