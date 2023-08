Kommuneformand i Venstre om rokade - vi er blevet taget med bukserne nede

Det skriver Radio4.

-Det er ikke med til at skabe den ro og stabilitet, som vi har brug for i Venstre lige nu.

Sådan lyder ordene fra Søren Schou, Kommuneforeningsformand for Venstre i Fredericia Kommune, til Radio4 i kølvandet på, at Jacob Ellemann Jensen og Troels Lund Poulsen bytter roller i regeringen.

For blot tre uger siden vendte Jacob Ellemann tilbage til sin post som forsvarsminister, som han havde været sygemeldt fra.

Nu fratræder han igen posten. Ellemann Jensen tiltræder til hans nye rolle som økonomiminister, og Troels Lund Poulsen vender tilbage til hans tidligere vikariat som forsvarsminister.

Baglandet vidste intet

Det her er en pludselig beslutning, som baglandet i Venstre i hvert fald ikke var blevet informeret om.

- Vi blev taget med bukserne nede. Det her var virkelig ikke noget, vi havde forventet, udtaler Søren Schou, kommuneforeningsformand for Venstre i Fredericia Kommune, til Radio4.

Han er uforstående overfor, at beslutningen blev kommunikeret ud til baglandet, før den kom i medierne.

Derudover efterspørger Søren Schou, at man havde tænkt det her igennem inden, at Ellemann-Jensen kom tilbage fra hans sygemelding.

- Man burde have tænkt den her tanke noget før. Det er simpelthen for rodet, at man ikke tog det her valg før.

Trods Søren Schous kritik af valget, og den manglende information til baglandet, så mener han alligevel, at Ellemann-Jensen er den rigtige formand for Venstre.

- Jeg synes stadig, at det er den rigtige formand, vi har i Venstre. I hovedbestyrelsen, der bakker vi fuldstændig op om