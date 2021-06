Kommuner rammes af strejke: Opfordrer pårørende til at hjælpe

Pårørende skal give en hånd med

I Fredericia Kommune vil strejken få betydning for 545 borgere, som på nuværende tidspunkt ikke indgår i nødberedskabet i kommunen. Tallet kan dog ændre sig undervejs, hvis det vurderes, at flere skal ind eller ud af nødberedskabet.

Så længe konflikten finder sted, skal de berørte borgere kontakte egen læge eller få hjælp af pårørende blandt andet til opgaver om medicinhåndtering, psykisk hjælp og ukomplicerede sårpleje, lyder opfordringen fra koncerndirektøren.

- Der er mange, der får hjælp til at tælle medicin op hver 14. dag. Det kan også være, at hvis de andre eksempelvis har et sår, de plejer at få hjælp til af en sygeplejerske, så skal de i disse hændelser have en pårørende til at hjælpe sig, siger Yelva Bjørnholdt Jensen.