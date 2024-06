Kommunes millionkøb er ikke pengene værd

- Der er ikke tilstrækkeligt grundlag til at opsige allerede indgåede aftaler om annoncekøb. Vi kan ikke lægge en analyse, der efterfølgende er trukket tilbage, til grund for vores ageren. Men forvaltningen laver nu et oplæg til Økonomiudvalget om, hvordan vi håndterer annonceindkøb fremover, så vi ikke igen kan udsættes for en lignende kritik, siger Nicolai Arvedsen.

Det kan være ulovlig erhvervsstøtte, hvis en kommune betaler over markedsprisen. En kommune har nemlig pligt til at sikre sig, at den får mest muligt for pengene. Det har Per Nikolaj Bukh, som er professor i økonomistyring, tidligere forklaret til TV SYD.