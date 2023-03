'Kongen er død. Dronningen længe leve!' - Pernille Vermunds tilbagevenden vækker glæde hos partimedlem

En klarsynet hovedbestyrelse

Lars Boje Mathiesen krævede at få overført omkring 350.000 kroner til sin private konto fra en underkonto i partiet som led en personlig brandingkampagne. Et krav, som hovedbestyrelsen ikke fandt anerkendelsesværdigt og derfor nægtede at imødekomme.

- Hovedbestyrelsen har vist, at de har klarsynet, modet og viljen til at tage de upopulære politiske og organisatoriske beslutninger. Det lover godt for vores videre færd, siger han.



Derfor er han heller ikke i tvivl om, at Nye Borgerlige har en fremtid inden for dansk politik.

- Kongen er død. Dronningen længe leve! Vi er et parti, der er ungt og karakteriseret af stærke personligheder. Pernille Vermund er en af dem, siger Karsten Byrgesen.