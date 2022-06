Konservative vil klage over afgørelse i borgmestersagen i Fredericia

Sagen mod Jacob Bjerregaard omhandlede først den tidligere borgmesters køb af en byggegrund og at i den forbindelse skulle have misbrugt sin stilling som borgmester til at sikre sig ejendommen.

Senere bliver kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe først hjemsendt og senere fyret i forbindelse med "en intim og inhabilitetsskabende relation" - som politiet omtaler det - mellem hende og Jacob Bjerregaard.

Ingen kommentar fra tidligere borgmester

TV SYD har i dag forsøgt at få en kommentar fra tidligere borgmester Jacob Bjerregaard. Men det er ikke lykkedes.

Til gengæld vil Annemarie Zacho-Broes advokat godt kommentere på beslutningen om at droppe sagen.

- Vi er tilfredse med, at man når frem til denne afgørelse efter et grundigt forløb, hvor politiet har vendt hver en sten. Det er ikke overraskende, for det er jo sådan, vi også selv har set sagen. Men det er dejligt, at der nu er en afgørelse efter over et års ventetid, der selvfølgelig har haft nogle personlige omkostninger, siger advokat Pernille Backhausen til TV SYD.



Voldgiftsag starter

På tirsdag i næste uge starter en voldgiftsag mod Fredericia Kommune. Her har DJØF, på vegne af Annemarie Zacho-Broe, krævet erstatning for uberettiget fyring, efter at hun blev bortvist fra kommunen.