Korskærparken tilbage på ghettolisten - se liste her

Søndag formiddag offentliggjorde Transport- og Boligministeriet ghettolisten for 2019, og Korskærparken i Fredericia er tilbage efter blot et år væk fra listen.

Og det ærger Erik Bennedsen, bestyrelsesformand for det almene boligselskab boli.nu, der administrerer boligerne i Korskærparken:

- Jeg er ked af at høre det, for vi har gjort en kæmpeindsats for, at det ikke skulle ske. Blandt andet ved at renovere området samt gjort en stor indsats for at få folk i arbejde.

Jeg er ked af at høre det, for vi har gjort en kæmpeindsats for, at det ikke skulle ske. Erik Bennedsen, bestyrelsesfmd., boli.nu, Fredericia

Syd- og sønderjyske boligområder på ghettolisten 2019 Hårde ghettoer: Stengårdsvej, Esbjerg Sundparken, Horsens Munkebo, Kolding Skovvejen/Skovparken, Kolding Finlandsparken, Vejle Ghettoer: Korskærparken, Fredericia, ny Nørager/Søstjernevej, Sønderborg Udsatte boligområder: Præstebakken/Syrenparken, Esbjerg, ny Hedelundgårdparken, Esbjerg Sønderbro, Horsens Kilde: Transport- og Boligministeriet Se mere

Kæmper videre

Det lykkedes området som det første sted i Danmark at komme af listen i 2018. Dengang var Korskærparken betegnet som en 'hård ghetto'.

For at komme på ghettolisten skal boligområdet have mindst 1.000 beboere, og andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande skal overstige 50 procent. Desuden skal to ud af fire kriterier være opfyldt: Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 procent opgjort som gennemsnittet over de seneste to år. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste to år. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Se mere

I år har boligområdet fået betegnelsen "ghetto", men står det til Erik Bennedsen går der kun et år, før Korskærparken igen er slettet fra listen:

- Selvom det er ærgerligt, vi er tilbage, skal vi nok komme af ghettolisten igen, siger han