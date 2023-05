Det er på kasernerne i Oksbøl, Haderslev og Fredericia og Skive, at man kan nu kan tage en uddannelse som konstabel på blot ni måneder mod de normale 12 måneder, skriver DR.

Ifølge mediet er det ikke et krav, at man har aftjent værnepligt for at søge ind på uddannelsen, da den indgår i de første fire måneder af den ni måneder lange uddannelse.