Kraftig blæsevejr skaber problemer i trafikken

Opdatering: Politiet oplyser, at den væltede campingvogn er fjernet, så der igen er tre spor til trafikanterne på den Ny Lillebæltsbro.

Søndagens voldsomme blæsevejr har allerede sat sine spor på trafikken.

Til formiddag er en campingvogn væltet på E20 på den Ny Lillebæltsbro i retning fra Middelfart mod Odense.

Ingen kom til skade, men det betød, at kun ét spor var farbart.

Læs også Her rammer stormen i dag

Vejdirektoratet opfordrer til at køre forsigtigt, og vindfølsomme køretøjer frarådes at benytte Ny Lillebæltsbro.

Vinden forventes at aftage mandag morgen.

Du kan holde dig opdateret på trafikken på Vejdirektoratets Trafikkort.

Viden har også skabt problemer på Skødebjergvej fra Vamdrup mod Grindsted ved frakørsel mod Fitting. Her oplyser Vejdirektoratet, at der er væltede træer og at vejhjælp er på vej.