Kraftig blæst har ramt Danmark, og i løbet af dagen kan der komme vindstød af stormstyrke samt slud og tøsne.

Det skyldes, at et voksende lavtryk ud for Skotlands kyst har bevæget sig ind over Danmark.

Blæsten påvirker især trafikken.

Vindfølsomme køretøjer frarådes at passere Den Ny Lillebæltsbro, skriver Vejdirektoratet.

Desuden har blæsten ført til, at elfærgen Ellen har indstillet sejladsen mellem Fynshav på Als og Ærø, skriver P4 Trafik.