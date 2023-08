Kraftig brand i bygning i Fredericia

Ifølge Fredericia Dagblad opstod branden i et garageanlæg bag Dronningensgade 47b.

Politi og brandvæsen ankom tidligere på dagen med henholdsvis to politibiler og fem brandbiler. Politiet spærrede vejen kort før klokken 13.

- Det brænder kraftigt, så vi er en del enheder på stedet. Alt fra Fredericia, og så har vi assistance fra Middelfart og Lunderskov, og vi har en drone i luften for at danne os et overblik, siger operationschef ved Trekant Brand, Casper Christensen til avisen.



Folk opfordres til at holde afstand til stedet. Det skriver Trekant Brand på det sociale medie X.