Krudt, kugler og kanoner: Hvorfor fejrer man egentlig 6. juli?

1.850 soldater dræbt eller såret

Den 6. juli 1849 blev 1.850 danske soldater dræbt eller såret i kampene under det berømte udfald fra voldene mod de slesvig-holstenske styrker, der i flere måneder havde belejret Fredericia.

Når byen under 6. Juli-Dagene mindes 'Slaget om Fredericia', er det med blandede følelser. Det er både følelse af respekt for og sorg over de faldne, men også en glædens dag over sejren.

- Det er utroligt vigtigt at holde fast i både at ære dem, der kæmpede, men også for at minde os selv om, at det koster noget at kæmpe for den fred og frihed, vi har i dag, siger han.

Han tilføjer:

- Vi skal huske på, at det samfund, vi har i dag, ikke bare er kommet af sig selv. Det kræver noget af os alle sammen, siger han.