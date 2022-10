På Fredericia Gymnasium er eleverne klar over, at vinteren er på vej, men de kan godt se meningen med at skrue ned for varmen.



- Nu har vi set, hvor høje priserne er blevet, og hvor meget det påvirker økonomien, så jeg kan godt se, det er nødvendigt, men det er en træls situation for os, hvis vi skal begynde at fryse, siger Jens Schou, der går i 2.G på Fredericia Gymnasium.