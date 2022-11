Kursus skal ændre dårlig trivsel bag folkekirkens næstekærlige mure

Han var mødt op til Krifas trivselskursus for at få gode redskaber til at undgå, at trivslen bliver dårligere i hans branche.

Vil skabe større arbejdslyst

Til kurset i Fredericia bliver deltagerne bedt om at vise, hvad de synes om forskellige trivselsspørgsmål i folkekirken, ved at løfte et antal tændstikker, hvor én tændstik markerer, at man er meget uenig, mens fem markerer stor enighed.

Da spørgsmålet lyder, om der er udfordringer i folkekirken, løfter Brian Lymann Iversen fire styks.