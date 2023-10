Laboranter dyrker morgengymnastik med stor succes

Mejeridirektøren er glad for, at kollegerne selv har taget initiativ til morgengymnastikken, som han bakker op om, fordi arbejdet med sine akavede arbejdsstillinger er hårdt for kroppen.

Analyser fra Syddansk Universitet og Dansk Erhverv peger på, at motion i arbejdstiden giver mere produktivitet og gladere medarbejdere.