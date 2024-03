Lastbilchauffør kørte over ni timer i træk uden pause

Et tilfældigt møde med politiet blev en dyr historie for en polsk vognmand. Tungvognscenter Syd standsede fredag d. 10 marts kl. 12:20 et polsk registreret vogntog læsset med øl på vej mod Polen lidt uden for Fredericia, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Vogntoget fangede betjentenes opmærksomhed, fordi det virkede som om, det var for langt. Ved den efterfølgende kontrol viste det sig også, at vogntoget ganske rigtig var for langt, men det var langt fra det eneste, som der galt.

Takografen, som registrerer chaufførens køre/hviletid, var ikke kalibreret korrekt og viste en masse fejlkoder. Derfor gik betjentene i gang med en manuel kontrol af udskriften fra takografen.

Det afslørede en række overtrædelser af køre/hviletider. Den mest alvorlige var en køretid på 9 timer og 16 min i træk uden pause.

De mange overtrædelser gjorde at lastbilen blev tilbageholdt, indtil tirsdag den 14. marts, hvor den polske vognmand indbetalte den samlede bøde for virksomhed og chauffør på 224.000 kr.

Chaufføren fik desuden en betinget frakendelse af førerretten.