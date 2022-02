Lastbilchauffører er en mangelvare - måske har de knækket koden på Emilies uddannelse

Hun er ved at uddanne sig som lastbilchauffør - en drøm hun har haft, siden hun var lille og kørte rundt med sin far i hans lastbil.

Løsning fundet på chaufførmangel

Den drøm er der for få, der deler med Emilie Olsen. Transportbranchen vurderer selv, at der om få år vil mangle omkring 2.500 chauffører. Hver femte lastbilchauffør er nemlig over 60 år og nærmer sig pensionsalderen, viser tal fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik fra 2019.

Men måske er løsningen fundet på EUC Lillebælt. I hvert fald har skolen oplevet en stigning i interessen for uddannelsen som lastbilchauffør de seneste to til tre år. Nærmere præcist, er der sket en fordobling af elever på hovedforløbet. De fleste af de elever har valgt at gå i mesterlære - inklusiv Emilie Olsen.