Livslang nørd åbner museum om regnestokke

Hvis du er træt af lommeregnere og meget hellere så, at vi gik tilbage til at bruge regnestokke, så er der gode nyheder.

Jan Schoubo stiller nemlig snart sin samling på omkring 700 regnestokke og andre fortidsregnemaskiner til offentlig skue på et museum, som han vil åbne derhjemme.

- Jeg kan nok ikke udkonkurrere Legoland lige med det samme. Det her er en anelse mere specielt, siger han.

Han regner med at åbne museet mod slutningen af foråret eller starten af sommeren.

Åbningstiderne er endnu ikke fastlagte, men han forventer at holde åbent søndage mellem 10 til 14 i sommerperioden, og ellers efter aftaler.

Hvis du er skolelærer og mangler et godt sted at tage på udflugt, så vil det være helt gratis for skoleklasser at komme ind på nichémuseet fortæller Jan Schoubo.