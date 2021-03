Lokalpolitiker om hård tone på Facebook: - Jeg bliver truet med voldtægt og død hver eneste måned

I 2017 stod hun frem og fortalte om seksuelle krænkelser begået af mandlige kolleger. Det medførte også en masse kommentarer på nettet.

Her var der blandt andet en, der skrev "Føj, hvor er du grim og klam. Så klam, at jeg ikke engang har lyst til at voldtage dig."

Grimme kommentarer efter TV-program

Senest var hun i efteråret 2020 med i TV2 dokumentaren "Partiernes skjulte overgreb", hvor en række unge politisk aktive kvinder fortalte om deres oplevelser med krænkelser og overgreb.

Dokumentaren blev også omtalt på blandt andet Facebook og her kom der, ifølge Cecilie Roes Schultz (Ø), igen mange barske kommentarer.

- Der var blandt andet en, som antydede, at jeg burde brændes på bålet som en heks, fortæller hun.

Intet filter

- Det er som om, at mange tror, det er helt legalt at tale til politikere på den her måde. Som om vi ikke er rigtige mennesker.

Den hårde tone på de sociale medier betyder, at Cecilie Roed Schultz i dag undgår at kommentere på nogle emner på Facebook og andre sociale medier.



- Der er rigtig mange opslag, som jeg ikke laver, fordi jeg ved hvilken slags kommentarer, der kommer. Jeg har for eksempel rigtig meget lyst til at blande mig i debatten om de danske børn i Syrien, men så ved jeg godt, hvad der sker, fortæller hun.

Cecilie Roes Schultz oplyser, at hun flere gange har anmeldt nogle af de grove personlige trusler til politiet. Ifølge hende er der dog ikke sket mere i de sager.