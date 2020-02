Mærsk går i land i Fredericia: Der skal bygges for 1 milliard kroner

Taulov Dry Port er et joint-venture mellem de to parter havneselskabet ADP og pensionsselskabet PFA. Taulov Dry Port ejer ca. 900.000 m2 grundareal til logistik. Foto: ADP

Der er store forventninger, efter at det er blevet offentliggjort, at Mærsk går i land i Fredericia og rykker ind i et nyt transportcenter. Et transportcenter og nybyggeri til en milliard kroner.

- Det kommer til at betyde rigtig meget i det kommende år, når det handler om at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser til området. Så det er en stor dag for Fredericia, siger Jacob Bjerregaard, Soc.dem, borgermester i Fredericia Kommune.

Det er havneselskabet ADP – Associated Danish Port og pensionsselskabet PFA, der skal bygge det nye center, som Mærsk vil leje sig ind i. Aftalen og samarbejdet er indgået mellem Mærsk og Taulov Dry Port, som ADP står bag.

- Vi går fra første division til superligaen. Det er intet mindre end fantastisk, at en stor international virksomhed kan se ideen i det koncept, vi har, siger Rune Dalgaard Rasmussen til TV SYD.

Han er administrerende direktør i ADP og fortæller, at ambitionerne er skyhøje.

- Vi går benhårdt efter at blive de største og helt klart Danmarks største center for transport og logistik, siger han.

Taulov Dry Port ligger tæt på både havn, motervej og jernbanen, og derfor er området særlig attraktivt for virksomheder, fortæller Rune Dalgaard Rasmussen.

Et logistikcentrum

Både borgmester Jacob Bjerregaard og direktør Rune Dalgaard Rasmussen bekræfter, at det nye projekt kommer til at betyde endnu flere arbejdspladser til Fredericia. I forvejen har kommunen allerede lokket Google til, og i den her uge blev det også offentliggjort, at et nyt skattecenter og omkring 150 arbejdspladser kommer i år.

- Det betyder formentligt, at der vil flytte endnu mere til Fredericia og Taulov og skabe ny aktivitet. Vi kan se, hvordan vores satsning derude virker, og hvordan vi har skabt mange nye arbejdspladser. Det her kommer til at cementerer Taulov Dry Port som Danmarks absolutte logistikcentrum, siger Jacob Bjerregaard, der udover at være borgmester også er næstformand i ADP.

Han fastslår, at der vil komme til at komme arbejdspladser indenfor lager, logistik, transport og spedition. Hverken han eller administrerende direktør Rune Dalgaard Rasmussen kan dog oplyse hvor mange.

Det er heller ikke offentliggjort, hvornår byggeriet går i gang, eller hvor det helt præcist placeres.