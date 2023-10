Mand dømmes til forvaring for voldtægt i bålhytte

I chatsamtaler udgav han sig for at være en dreng, og han fik på den måde piger til at sende nøgenbilleder, og gennem trusler fik han børnene til at udføre seksuelle handlinger.



Gerningsmanden fik blandt andet kontakt til en 14-årig pige, som han efter en længere korrespondance fik arrangeret et møde med i en bålhytte ved Ørbæk, hvor han voldtog pigen.

Efterfølgende var manden i kontakt med pigen over nettet, og han forsøgte at lokke hende til endnu et møde, hvilket imidlertid aldrig blev til noget, dels fordi pigen afviste, og dels fordi han blev anholdt.

Under byretssagen kom det frem, at den 42-årige er dømt flere gange tidligere. Han har blandt andet afsonet en dom på to et halvt års fængsel for at krænke 15 piger, og han er også blevet dømt i Storbritannien for forsøg på voldtægt af en syvårig og en fireårig pige.

Med forvaringsdommen har den dømte udsigt til mange år i et fængsel. Dog er der mulighed for at blive prøveudskrevet. Det er dog i sidste ende op til retten at vurdere, om han skal have lov til at komme ud, og i princippet kan en forvaringsdom betyde indespærring for evigt.