Marlene føler sig snydt af coronahjælpepakker: - De har ikke taget højde for at priserne stiger

- Alle vil have penge af mig. Der er ikke nogen, der kigger på, at jeg har gjort min samfundsopgave. Jeg har ikke fyret nogen, jeg har beholdt mine elever og gjort alt, hvad jeg er blevet bedt om. Så jeg føler lidt, det er den kloge, der narrer den mindre kloge, siger hun.

Erhvervsdrivende skal selv finde en løsning

Marlene Linnet er ikke den eneste, der mener, at der ikke er blevet taget højde for prisstigningerne i samfundet i forbindelse med hjælpepakkerne.

SMV Danmark er en erhvervsorganisation for små og mellemstore virksomheder i Danmark, og her ser man også kritisk på måden, hjælpepakkerne fordeles på.

- Det er fuldstændig rigtigt, at der ikke bliver taget højde for, at priserne i samfundet er steget, når det skal beregnes, om man kan få kompensation. Vi har prøvet at gøre politikerne opmærksomme på det, men foreløbig har det ikke været muligt at få det ændret. Derfor risikerer mange erhvervsdrivende at få et tab, som de selv skal finde en løsning på, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør i SMV Danmark.