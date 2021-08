Michael skiftede Hus Forbi-tjansen ud med job i Føtex: - Jeg er stolt

- Da jeg solgte aviser, var det dage med uvished, for jeg vidste ikke, om jeg ville have noget salg, eller om jeg skulle ud og finde flasker i skraldespande og buskadser for at kunne overleve. Kunne jeg ikke finde penge ved at kigge i krat og buske, så måtte jeg i butikkernes containere efter lukketid. Det var det, der gjorde, at jeg kunne overleve, siger Michael Huusfeldt.

Overlevelse har været et tema for ham i mange år, særligt da hashmisbruget for alvor tog fart. Selvom han fik hjælp gennem psykiatrien og havde bostøtter til rådighed, så kom han en dag til en skillevej.

- Jeg gav mig selv to valgmuligheder. Enten kunne jeg tage det ti-meter lange reb og påføre andre et traume ved at finde mig hængende et eller andet sted, eller så kunne jeg tage mig alvorligt sammen og få gjort noget ved tingene.

Selvom det har været hårdt, og han siden hen har haft tilbagefald, så er det særligt arbejdsmarkedet, der fik Michael ud af hashmisbruget og på rette vej i livet.