Michael skifter rollen som assistent ud med ejer - genåbner landskendt attraktion med konen

109.000 børn vokser op i misbrug - nu fås hjælp i yderligere to kommuner

Når TUBA til februar åbner for terapi og rådgivning til misbrugsramte familier i Vejle og Billund, går antallet af kommuner, der tilbyder hjælpen fra fem til syv i Syd- og Sønderjylland.

Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.

På landsplan er det ifølge sundhedsstyrelsen 109.000 børn, der vokser op med en forælder i alkoholmisbrug. Det svarer til hvert tiende barn. Det er de børn organisationen vil hjælpe.

- Det er vigtigt, og i nogle tilfælde afgørende, at børnene får den rette hjælp til at bearbejde deres opvækst, så de har mulighed for at leve det liv, de ønsker i fremtiden. Derfor er vi også rigtig glade for, at man i Billund og Vejle prioriterer denne vigtige indsats, siger Kåre Skarsholm, landsleder i TUBA i pressemeddelelsen.

De første terapiforløb forventes at starte op i begyndelsen af februar, men det er allerede nu muligt at skrive sig op til et forløb.