Millionunderskud får konsekvenser: Fredericia Teater siger farvel til mange medarbejdere

Et stort millionunderskud for 2019 får nu konsekvenser på Fredericia Teater.

Hver fjerde medarbejder i den faste stab skal afskediges, oplyser teatrets bestyrelsesformand Gitte Lillelund Bech til Fredericia Dagblad.

For at sikre, at vi fortsat kan levere forestillinger i den højeste kvalitet, er vi nødt til at tage dette meget drastiske skridt. Gitte Lillelund Bech, bestryrelsesformand, Fredericia Teater

Underskuddet bliver i omegnen af 20 millioner kroner for 2019. Ifølge Gitte Lillelund er årsagen, at billetsalget ikke levede op til forventningerne.

- Jeg kan konstatere, at bestyrelsen og direktion har været for optimistiske, da de lagde budget. Vi er nu nødt til at skære helt ind til benet på teatret, siger Gitte Lillelund Bech, som tiltrådte som formand i foråret 2019.

Drastiske skridt

De 18 medarbejdere, der er blevet afskediget, er 12 fastansatte og seks deltidsansatte, hvilket svarer til 25 procent af teatrets faste stab.

Formanden oplyser, at omkostninger skæres i alle afdelinger, så både skuespillere, teknisk personale, administration og produktion berøres.

Hun forklarer, at det for de afskedigede medarbejdere ikke behøver være et permanent farvel til teatret, da der fortsat vil være mulighed for freelanceaftaler til enkeltproduktioner.

Program for 2020: Forestillingen "Bridges of Madison County" er udskudt til 2021. Ellers holder Fredericia Teater fast i det planlagte program. Blandt andet med storsatsningen "She Loves You" i både Fredericia og København.

Billetsalg på Det Kongelige Teater svigtede

Fredericia Teater leverede overskud i både 2016, 2017 og 2018. Men 2019-regnskabet giver altså et stort millionminus.

Salget af billetter til " Prince of Egypt" på Det Kongelige Teater i København svigtede i første halvår, og indtjeningen fra "Tarzan" i København og "Klokkeren fra Notre Dame" i Fredericia var ikke nok til at forhindre det samlede underskud.

- Vi har været gennem alle omkostninger med en tættekam. Vi er nødt til at barbere ind på alle områder for at sikre, at vi har et teater, som kan overleve, fortæller Gitte Lillelund Bech til Fredericia Dagblad.