Minister besøgte raffinaderi under brintforhandlinger

Derfor besøgte klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Aagaard (M), i dag virksomheden Crossbridge Energy i Fredericia.

Raffinaderiet står i dag for 35 procent af landets forbrug af flydende brændstoffer. De er dog klar på for at gøre sit i kampen mod den grønne omstilling. Sammen med virksomheden Everfuel har de åbnet en brintfabrik, som producerer grøn brint i for nuværende mindre målestok.

De håber på at blive en stor faktor på at forbedre jordkloden, men de mangler en brintrørledning til at få produktionen til at vokse. Ministeren var positiv efter dagens besøg.

- Det var rigtig spændende at komme i dag og høre om deres planer. Og det er jo egentlig fascinerende, hvordan dette som hjemstedet for de fossile brændsler har potentiale til at blive hjemsted for grønne brændsler i fremtiden, lød det fra ministeren.



Hvornår Crossbridge Energy får svar på, om de får en brintrørledning er ikke fastlagt. Næste møde i forhandlingerne om finansieringen sker på fredag i denne uge.