Ministerie: Ingen erstatning til tidligere børnehjemsbørn

I et 24 sider langt svar afviser Social- Bolig og Ældreministeriet blankt at betale erstatning til syv personer, der som børn har boet på børnehjemmet Erritsøhus i Fredericia. Det skriver Fredericia Dagblad.

De syv personer var anbragt på børnehjemmet i perioden fra 1953 til 1977. Ifølge dem selv oplevede de i perioden vanrøgt, vold og seksuelle overgreb. De har derfor sagsøgt staten for at krænke deres menneskerettigheder ved ikke at gribe ind.

Men det er Socialministeriet ikke enig med dem i. Ifølge ministeriet mangler der blandt andet dokumentation for, at de pågældende personer har boet på børnehjemmet. Derudover galt revselsesretten i perioden.

Dermed er der nu lagt op til, at sagen skal afgøres i retten. De syv tidligere børnehjemsbørn har krævet en erstatning på 300.000 kroner hver.