Mobile apps er et hit på skovturen for 6. klasse på Fredericia Realskole

Mobiltelefoner og naturture går hånd i hånd

Klassens naturlærer vil gerne have eleverne mere ud i det grønne. Og selv små skabninger kan gøre et stort indtryk.



- Jeg tror, de synes, det er fedt, at de kan komme ud af det normale klasselokale og kunne lege med deres mobiltelefoner. Og jeg tror, de synes, det er fedt, at de kan kombinere mobiltelefoner og også noget teknologi, som er en del af det, vi har, der hedder "Natur og teknologi". Så vi kan bruge nogle apps på en god måde, forklarer Thor Lütje Filskov Hansen.



For det er sjovere at være i naturen, hvis man lærer den at kende, mener han.



- Det et supervigtigt, at de kan finde ud af at artsbestemme. Sådan at de kan bruge det, også hjemme i deres haver. Så de kan finde ud af, hvordan biodiversiteten har det derhjemme.



Som lærer i folkeskolen, kan Thor Lütje Filskov Hansen godt genkende billedet af, at mange børn ikke er naturbørn.



- Der er helt klart nogen, der godt kan lære mere om naturen. Det er også derfor, at jeg prioriterer at få dem så meget som muligt herud, så de kan lære, at der er noget nyt hele tiden i naturen.