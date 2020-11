Mølby: 35.000 tilskuere råbte Maradonas navn hele tiden

Panik i lufthavnen

Da det danske landshold skulle rejse hjem, oplevede Johnny Mølby endnu en episode, der var endnu et bevis på argentinernes tilbedelse af Diego Maradona. I lufthavnen opstod der pludselig panik.

- Vi spillere stod ved skranken for at vise billetter, da alle omkring os begyndte at løbe, så borde væltede. Diego var på vej ind i lufthavnen, og alle skulle bare have et glimt af ham, beretter han.