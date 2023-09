Mur bliver til historisk kunstværk i fæstningsby

- De sidste ti år er Fredericia jo ændret sig fra en lidt støvet arbejderby til nu at have både byrumsmøbler og byrumskunst. Og vi synes også, vi har en forpligtelse til at bidrage til det, i den skala vi kan, siger medejer af Hotel Gammel Hav, Jesper Hansen.

Plads til byens sjove historier

Qnud Caos gik i gang med værket torsdag, og han er blevet taget godt imod af byens borgere.



- Jeg håber, der kommer rigtig mange historier med, og at folk kan genkende nogle af historierne, siger han.