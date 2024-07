Musicalteater slår stort op i comeback

- Det er så fedt, altså. Jeg ved, at vi er mange, der har glædet os til denne her dag. Det har jeg i hvert fald virkelig, fortæller Kathrine Lemmeke Madsen.

Hun har som lille pige selv siddet nede i det mørke dyb foran scenen. Nu skal hun selv stå på den. Det har hun godt nok prøvet enkelte gange, siden hun blev uddannet, men denne gang er det en ordentlig mundfuld.

- Jeg bliver mega stolt af at komme fra denne her by, og at sådan en stor forestilling har fundet vej til til det her teater. Det er mega, mega fantastisk, og det kommer til at betyde meget for byen og for musicalmiljøet her omkring, som jo virkelig bare vokser og vokser. Så er det mega fedt, siger Kathrine Lemmeke Madsen.