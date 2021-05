Mystiske breve undersøges: Jyske Bank afspærret

Flere filialer ramt



På Jernbanegade i Kolding er TrekantBrand også rykket ud til en Jyske Bank filial.

De to sydjyske byers filialer bliver evakueret dagen efter, at flere midtjyske afdelinger også har været evakueret grundet fund af mystiske breve, der indeholdt et ukendt pulver.

Analyser har siden vist, at pulveret i brevene til de midtjyske afdelinger ikke var farligt. Det skriver TV MIDTVEST.

Opdateres.