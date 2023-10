Natligt brud på vandledning kan give morgengener

Efter flere timers undersøgelse kunne selskabets medarbejdere konstatere, at der var brud på en vandforsyningsledning ved Pjedsted Spang, hvor transmissionsledningen ind mod Fredericia by ligger.

Forsyningsselskabet fik lukket for bruddet og fik genskabt normalt tryk på vandforsyningen ved seks-tiden søndag morgen.

Ifølge Trefor må det forventes, at der er misfarvet vand i hanerne i morgen- og formiddagstimerne på grund af arbejdet med at genetablere vandforsyningen. Det kan også være nødvendigt for vandforbrugerne at rense filtrene i deres vandhaner.

Der kan også være borgere, der oplever trykfald i vandforsyningen. Især på strækningen mod Middelfart, lyder det fra Trefor-personalet på det sociale medie X.