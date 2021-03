Nedsat hastighed forude: Den nye Lillebæltsbro skal renoveres

I år er det stålkonstruktioner i broens sydside samt mindre restarbejder på broens nordside, der skal færdiggøres.



Broen skal have en ny overfladebehandling for at forlænge dens levetid. Årets arbejder forventes at være afsluttet med udgangen af september.



Arbejdet på broen omfatter først afrensning af nedslidt overfladebehandling på stålkassedragerens spidsplader, sidetårnskonstruktioner, låseklemmer og penduler samt inspektionsvogne. Derefter påføres ny rustbeskyttende overfladebehandling. Malingen skal beskytte broens stålkonstruktioner og forventes at holde 25 til 40 år.